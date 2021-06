Ein Brautkleid von der Grünen bis zur Goldenen Hochzeit, das immer noch passt? „Das schafft keiner“, behauptet Gisela Michaelsen aus Büsum.

Büsum | Weltrekord? Gisela Michaelsen aus Büsum passt noch in ihr 50 Jahre altes Brautkleid An Gisela Michaelsens (roten!) Hochzeitskleid hängen Erinnerungen aus 50 Ehe-Jahren. Dass sie immer noch reinpasst, darauf ist sie stolz. Mit ihrem Mann Helmut ist sie auch nach all den Jahren immer noch glücklich. Sie sind nur traurig, dass sie durch Corona um ...

