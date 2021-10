Bürgermeisterwahl in Niebüll : Vorstellung der Kandidaten: Ein Abend ohne Salz und Pfeffer

Fast schade, dass es kein Bürgermeister-Job-Sharing gibt bei so viel Einigkeit (sogar beim Outfit): Das Duell der Niebüller Kandidaten Bernd Neumann (CDU) und Thomas Uerschels (SPD) war gar keins.

Niebüll | Am 7. November wird in Niebüll ein Bürgermeister gewählt. Falls eine Stichwahl erforderlich wird, also keine absolute Mehrheit eines Kandidaten erzielt wird, muss am 21. November eine Stichwahl stattfinden. Die Amtszeit Wilfried Bockholts endet am 31. Mai. Zum ersten und einzigen Kandidatentreffen kam es am Freitagabend in der FPS-Mensa. Weiterlese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.