Bürgermeisterwahl in Niebüll : Auch SPD-Fraktionschef Thomas Uerschels will kandidieren

Am 7. November wählen die Niebüller einen neuen Rathauschef. Bislang war nur die Kandidatur von CDU-Fraktionschef Bernd Neumann bekannt, jetzt gibt es einen weiteren Bewerber.

Niebüll | Noch ist Thomas Uerschels Kandidatenbewerber, doch möglicherweise ist das nur eine Formsache. Bei der Mitgliederversammlung der Niebüller SPD am Freitag, 27. August, steht nach Mitteilung des Ortsvorsitzenden Hendrik Schwind-Hansen die Aufstellung eines Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 7. November auf der Tagesordnung. Weiterlesen: So laufen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.