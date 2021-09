Bürgermeisterwahl in NF : Bernd Neumann und Thomas Uerschels: Das Duell ums Niebüller Rathaus

Am Freitag, 1. Oktober, steht Bernd Neumann (CDU) und Thomas Uerschels (SPD) der erste öffentliche Auftritt als Bürgermeisterkandidaten vor der Wahl am 7. November bevor. In der FPS-Mensa können Bürger Fragen stellen.

Niebüll | Ein dritter Bewerber um die Nachfolge des langjährigen Rathauschefs Wilfried Bockholt hätte die bevorstehende Bürgermeisterwahl am 7. November womöglich noch interessanter gemacht, aber auch so dürfte die Abstimmung eine spannende Angelegenheit werden. Und wenigstens kann man in Niebüll von einem Duell sprechen und den neumodischen Begriff Triell a...

