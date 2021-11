Bürgermeisterwahl in Leck 2021 : Deutlicher Sieger: Andreas Deidert bleibt Bürgermeister von Leck

Mit einem deutlichen Vorsprung hat sich der Amtsinhaber Andreas Deidert gegen seinen Mitbewerber Udo Jankowski durchgesetzt.

Leck | Andreas Deidert (CDU) bleibt hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Leck. Das ist das eindeutige Ergebnis der Bürgermeisterwahl am gestrigen Sonntag. Der 57-jährige Amtsinhaber erhielt 79,1 Prozent der Stimmen, sein Mitbewerber Udo Jankowski (parteilos) holte 20,9 Prozent. Weiterlesen: Bürgermeisterwahl in Leck 2021: So verlief der Wahltag „I...

