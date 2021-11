Bürgermeisterwahl in Leck 2021 : Wahlbeteiligung läuft eher schleppend an

Wer macht das Rennen, Amtsinhaber Andreas Deidert oder Herausforderer Udo Jankowski? Noch bis 18 Uhr haben die Bürger in Leck am 7. November die Bürgermeisterwahl. Wir aktualisieren laufend.

Leck | Die Bürger in Leck haben am 7. November die Wahl: Noch bis 18 Uhr sind insgesamt 5779 Wahlberechtigte dazu aufgerufen, ihre Stimme für einen der beiden Kandidaten abzugeben. Weiterlesen: Extrem niedrige Prognose für die Wahlbeteiligung: Wie Lecks Bürgervorsteher gegensteuern möchte Die Wahlbeteiligung in Leck war im Vorfeld mit 20 bis 30 Prozent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.