Ladelund : Bücher ohne Grenzen werden als Ziel für Urlauber immer beliebter

Besucher-Andrang am neuen Standort der Bibliothek mit gut erhaltenen Medien in riesiger Auswahl. Dort werden nun auch wieder Bücher-Spenden entgegen genommen.

Ladelund | Zeit für die Urlaubslektüre! Das haben sich offensichtlich zahlreiche Familien gedacht, die in Nordfriesland Urlaub machen und den Verein Bücher ohne Grenzen (B.O.G.) für sich entdeckt haben. Auch interessant: Ladelunder Springtage für kleine und große Pferdefans „Es finden in diesem Sommer noch einmal deutlich mehr Urlauber den Weg an unseren neuen St...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.