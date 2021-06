Fußball-Europameisterschaft : Brite Tim Hagon fiebert in Niebüll für das englische Team mit

Seit 30 Jahren lebt der 60-Jährige so gerne im nördlichen Nordfriesland, dennoch hofft der Familienvater auf einen Sieg der Briten gegen Deutschland im legendären Wembley-Stadion.

Niebüll | Seit 32 Jahren ist er mit seiner deutschen Frau Anke verheiratet. Seit 30 Jahren lebt er im nördlichen Nordfriesland. Seit 26 Jahren ist er aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr – zuerst in Neukirchen, heute in Langstoft. Und seit 25 Jahren tanzt er im Niebüller Studio von Sonja Stümer. Tim Hagon, der in der Region Yorkshire im Norden Engl...

