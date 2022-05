Klimawandel in Nordfriesland : Flüssiges Gold: So wird hochwertiges Bio-Rapsöl auf dem Osterhof in Galmsbüll hergestellt

Es ist gut für die Umwelt und für die Gesundheit: Nach strengen Richtlinien baut Dag Frerichs Raps in Galmsbüll in Nordfriesland an. Das daraus hergestellte Rapsöl kann in vielen Supermärkten und Hofläden gekauft werden.

Galmsbüll | Levoos steht für „Lebensmittel vom Ost...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.