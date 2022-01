Bildergalerie : So hat sich Sturmtief „Nadia“ am Wochenende in Nordfriesland ausgetobt

Das Wochenende in Nordfriesland war geprägt vom Orkan und seinen Nachwehen.

Nordfriesland | Das heftige Sturmtief Nadia ist am Wochenende über Nordfriesland gezogen. Es wurden Windgeschwindigkeiten bis 130 Kilometer pro Stunde gemessen. Die Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun. Der Sturm beschädigte Dächer und ließ Bäume umstürzen oder brachte sie zumindest in gefährliche Schieflage. Weiterlesen: Beschädigte Dächer, umgestürzte Bäume: Sturmtief Nadia beschert Feuerwehren zahlreiche Einsätze Zwischen Dagebüll und Föhr/Amrum fielen Fährabfahrten aus oder sie wurden verschoben. Viele Ausflügler machten sich an der Küste selbst ein Bild von den Sturmauswirkungen. Manche wagten sich weit nach vorne. Weiterlesen: Nadia sorgt für Feuerwehr-Einsätze und Fährausfälle Auch im äußerten Südwesten des Kreisgebiets verfolgten viele Menschen das Naturschauspiel auf der Nordsee und an ihren Stränden. Es war gar nicht so einfach, trockene Füße zu behalten. Erstaunlich: Aus SPO wurde keine Feuerwehreinsätze im Zusammenhang mit dem Sturm gemeldet. Vergleichsweise harmlos wirkt die Szenerie am Eidersperrwerk. Doch der Eindruck täuscht: Er habe kaum die Kamera festhalten können, berichtete unser Fotograf. Auch in der Kreisstadt Husum machten sich die Folgen des Sturms bemerkbar – nicht nur an der Zahl der Feuerwehreinsätze. ...

