Corona-Absagen in Südtondern : Bilanz des Weihnachtsmarktes 2021 in Tondern: 40 Prozent der Gäste aus Deutschland

Anders als Leck oder Niebüll hat sich Tondern für seinen Weihnachtsmarkt entschieden – und viele Besucher aus Deutschland und Dänemark auch.

Tondern/Südtondern | Tondern lockt seit vielen Jahren mit seinem Weihnachtsmarkt Gäste aus Dänemark und Deutschland an, der Ort nennt sich „julebyen", Weihnachtsstadt. Am Ende des zweiten Corona-Jahres und zum Ende der Weihnachtsmarktsaison am 23. Dezember zeigt sich Erik Petersen, Koordinator für die Innenstadt, sehr zufrieden. „Dieses Jahr war richtig gut, es sind viele...

