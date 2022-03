Bahnstrecke Hamburg-Sylt : Betrunkener torkelt in Niebüll über geschlossenen Bahnübergang – Schwarzfahrt bis Bredstedt

Der Mann stieg später in einen Zug nach Husum. Seine Fahrt endete in Bredstedt.

Niebüll/Bredstedt | Ein Betrunkener ist am Mittwochnachmittag in Niebüll über einen geschlossen Bahnübergang getorkelt. Danach lief der Mann an den Gleisen entlang zum Bahnhof, berichtet die Bundespolizei. Weiterlesen: Zug kollidiert bei Husum mit Schafherde Wie Beamte der Bundespolizei ermittelten, stieg er anschließend in einen Zug in Richtung Husum. Bei der Fahrkartenk...

