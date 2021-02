Marschbahn-Ausfälle : Bahn nennt weitere Ursachen für jüngste Ausfälle und Verspätungen

Auch die anhaltende Kälte bis vor wenigen Tagen sei mitverantwortlich.

Klanxbüll/Westerland | In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr auf der Marschbahnstrecke mit Verspätungen und Ausfällen. Dies war zum einen auf zwei Weichenstörungen in Klanxbüll und an der Eiderbrücke bei Friedrichstadt zurückzuführen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.