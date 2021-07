Benefiz-Müllsammel-Aktion : „Bearded Bad Boys Club“ war im Namen des Wilhelminen-Hospizes in Niebüll unterwegs

Besser geht's kaum: Männer mit Bärten befreiten Niebüll von Müll und spendeten auch noch Geld.

Niebüll | Das hat Niebüll noch nicht gesehen: Rund 30 vollbärtige Männer sammelten Müll in der Stadt. Beteiligt war der Verein bärtiger Männer, der „Bearded Bad Boys Club Deutschland“. Weiterlesen: Yvonne Friedrichsen und Thomas Hedderich möchten einen Abschied in Würde bereiten Der Verein veranstaltete an diesem Wochenende sein Jahrestreffen in Flensburg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.