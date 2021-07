Baustellen in Leck : Im Zuge der B199-Sanierung: Gleich mehrere temporäre Einbahnstraßen ab Montag

Um den reibungslosen Schulbusverkehr während der Baumaßnahme der B 199 sicher zu stellen, werden in mehreren Straßen Einbahnstraßen eingerichtet.

Leck | Die Gemeinde Leck teilt mit: „Um den reibungslosen Schulbusverkehr zu unseren weiterführenden Schulen während der Baumaßnahme der B 199 sicher zu stellen, ist es notwendig, in den Straßen Am Teich, An der Freiheit und Kokkedahler Weg (bis zur Einmündung Hof Kokkedahl) Einbahnstraßen einzurichten.“ Weiterlesen: Sanierung der B 199 in Leck: Landesbet...

