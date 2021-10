Baumpflanzaktion : Dauerregen hielt Niebüller nicht vom Einheitsbuddeln ab

Auch viele Kinder beteiligten sich an der Aufforstungsaktion am Tag der Deutschen Einheit.

Niebüll | Niebüll beteiligt sich regelmäßig am 3. Oktober am bundesweiten „Einheitsbuddeln“. Niebülls kleiner Stadtwald in der Legerade soll weiter wachsen. Mehr 50 Bürger wurden trotz Dauerregen von Organisator Holger Heinke sowie Bürgermeister Wilfried Bockholt und Bürgervorsteher Uwe Christiansen begrüßt. Weiterlesen: Vorstellung der Kandidaten: Ein Abend...

