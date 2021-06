Bauarbeiten in Leck : Sechs Wochen lang Behinderungen in zwei Straßen

Ab kommenden Montag, 7. Juni, ist in Danziger und Königsberger Straße mit Behinderungen zu rechnen.

Leck | Ab kommenden Montag, 7. Juni, werden in Danziger Straße und Königsberger Straße Kanalbauarbeiten vorgenommen. Anschließend wird der Straßenbelag erneuert. Bis Mitte Juli Etwa sechs Wochen lang, also bis Mitte Juli, ist demnach mit Behinderungen zu rechnen. Weiterlesen: Sanierung der B199: Bauarbeiten in Leck beginnen in den Sommerferien Di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.