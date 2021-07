260 Tonnen-Trafo wird geliefert : Bau der Westküstenleitung: Zwei Schwertransporte auf dem Weg nach Klixbüll

Der Trafo und eine große Spule sind per Schiff nach Apenrade gebracht worden. Von dort starten die beiden Schwertransporte in der Nacht zu Dienstag über die Grenze bei Süderlügum in Richtung Klixbüll.

Klixbüll | Auf dem letzten Stück der Westküstenleitung von Klixbüll bis zur dänischen Grenze schreiten die Bauarbeiten voran. Klixbüll-Süd ist das nördlichste Umspannwerk der 380-kV-Leitung, die den Windstrom aus dem Norden künftig in andere Bundesländer transportieren soll. Die dortigen Bauarbeiten liegen laut Auskunft des Übertragungsnetzbetreibers TenneT voll...

