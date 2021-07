150 Haushalte betroffen : Bagger beschädigt Gasleitung in Stadum

Bei Tiefbauarbeiten ist eine Erdgasleitung auf dem Kasernengelände in Stadum beschädigt worden.

Stadum | Eine Fremdfirma hat am Montag gegen 10.15 Uhr bei Tiefbauarbeiten eine Erdgasleitung von Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) auf dem Kasernengelände in Stadum beschädigt. Das teilt SH Netz mit. Weiterlesen: Zweistündige Straßensperrung: Gasleitung bei Glasfaserarbeiten in Leck beschädigt Bereits wenige Minuten später sei der erste Techniker des Ne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.