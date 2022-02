RTL-Dating-Show : Wird der „Bachelor“ für die Niebüllerin Nele Wüstenberg zur Zitterpartie?

Am Mittwochabend wurde die zweite Folge der RTL-Show ausgestrahlt. Jetzt dürfen sich noch 15 Frauen Hoffnungen auf eine Liaison mit dem Junggesellen machen.

Niebüll | Nele Wüstenberg hat bei der RTL-Dating-Show „Der Bachelor“ die zweite Runde überstanden. In der am Mittwochabend ausgestrahlten Folge erhielt die 28-Jährige von Traummann Dominik Stuckmann erneut eine Rose, was symbolisch das Weiterkommen bedeutet. Weiterlesen: Nele Wüstenberg sucht bei RTL-Dating-Show „Der Bachelor“ ihren Traummann Allerdings m...

