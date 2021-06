Einbahnstraße und Umleitung : Sanierung der B199 in Leck in den Sommerferien: Starttermin steht fest

Zunächst finden in der kommenden Woche Vorarbeiten statt.

Leck | Der Startschuss steht fest: Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) beginnt am Donnerstag, 24. Juni, mit den vorbereitenden Arbeiten für die Sanierung der B 199 in Leck. Das teilt Frank Lutherloh mit, Geschäftsstellen-Leiter des HGV Leck. Weiterlesen: Sanierung der B199: Bauarbeiten in Leck beginnen in den Sommerferien ...

