Mit Teil- und Vollsperrung : B199-Sanierung geht weiter: Lecks Hauptstraße wird wieder zur Großbaustelle

Noch in diesem Monat beginnt der vierte und letzte Bauabschnitt der Asphalterneuerung von Lecks vielbefahrener Hauptstraße. Das hat Auswirkungen auf Verkehr und Anlieger.

Leck | Die Winterpause ist beendet, es folgt der Großbaustelle vierter und vorerst letzter Teil mit Teil- und Vollsperrungen: Die Sanierung der Bundesstraße 199 (B199) in Leck geht noch in diesem März weiter. Bekanntlich soll der gesamte Asphaltoberbau der Bundesstraße in der Ortsdurchfahrt erneuert werden – und da fehlt noch ein ganzes Stück. Abschluss z...

