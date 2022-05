Besonderer Wettkampf : Aventoft: Wie tollkühne Männer auf krachenden Kisten mit Lanzen auf Ringe-Jagd gehen

Dieses Turnier sucht nicht nur in Südtondern seinesgleichen: Zahlreiche Zuschauer waren beim Trecker-Ringstechen in Aventoft an der Piste.

Aventoft | Leise geht diese Turnier nicht. „Bobbobbobbobbb!“ Am späten Sonnabendnachmittag hieß es in Aventoft: „Ohren zu und Augen auf!“ Lärm, Qualm und tolle Maschinen: Die Parade der laut dröhnenden Trecker-Oldtimer hatte sich ihren Weg auf die Weide gebahnt. Die Zuschauer standen staunend mittendrin im unfassbaren Inferno, das stark an Bolidenrennen am Nürbu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.