Polizei sucht Zeugen : Autos in Leck mit Bierflaschen beworfen und beschädigt

Sachbeschädigung im Ortsbereich in der Nacht zu Sonnabend – die Polizei bittet Zeugen darum, sich zu melden.

06. Juni 2021, 14:40 Uhr

Leck | In der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 5. Juni, wurden mehrere Autos im Lecker Ortsbereich unter anderem mit Bierflaschen beworfen und erheblich beschädigt. Wer sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Sachverhalts mitteilen kann, wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizeidienststelle in Leck unter Telefon 04662/891260 in Verbindung zu setzen.