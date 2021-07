Literatursommer SH : Aus dem Leben eines Schriftsteller-Ehepaars: Mareike Krügel und Jan Christophersen lesen in Leck

Unter dem Motto „Leben und Schreiben in Schleswig-Holstein“ plaudert das Autoren-Ehepaar Mareike Krügel und Jan Christophersen aus dem Nähkästchen, stellt aber auch seine jüngsten Romane vor.

Leck | Unter dem Motto „Leben und Schreiben in Schleswig-Holstein“ findet am Donnerstag, 12. August, 19 Uhr, eine Lesung mit dem Schriftsteller-Ehepaar Mareike Krügel und Jan Christophersen in der Nordsee-Akademie in Leck statt. Die Veranstaltung ist teil des Literatursommers Schleswig-Holstein. Weiterlesen: Erfolgsautorin mit Lecker Wurzeln: Anja Goerz l...

