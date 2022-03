Preisunterschied bei Sprit : Tankstelle in Seth (DK) will Personal aufstocken – wegen der Kunden aus Nordfriesland

Seit knapp einer Woche sind Benzin und Diesel in Dänemark deutlich billiger als Deutschland. Die Tankstelle in Seth kurz hinter dem B5-Grenzübergang Böglum in Ellhöft profitiert davon.

Seth/Ellhöft/Braderup | Der Run auf die OK-Tankstelle im dänis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.