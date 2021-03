Anlage Hof Berg wieder in Betrieb : Golfen unter Corona-Bedingungen

Passionierte Golfer wie Klaus Sievers haben der Wiedereröffnung entgegen gefiebert.

Stadum | Der Golf-Club Hof Berg hat nach einer langen Corona-Zwangspause wieder die Türen geöffnet. „Wir haben sehr guten Andrang“, hieß es aus dem Büro, „Alles läuft nach Plan, die Mitglieder halten sich an die Pandemie-Regeln. Gespielt werden darf in Zweierflights in zeitlichen Abständen.“ Weiterlesen: Rot Weiß Niebüll: Jugendfußballer trainieren wieder Die L...

