Amtsgericht Niebüll : Mann nach Angriff auf Polizisten verwarnt

Ungewöhnlich: Bei der Verhandlung wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Angeklagt war ein Erwachsener aus Nordfriesland.

Niebüll | Ein Mann mittleren Alters wurde jetzt vom Niebüller Amtsgericht wegen verschiedener Vergehen in Tateinheit verwarnt. Weiterlesen: Angeklagter schwänzt Gerichtsverhandlung in Niebüll: Haftbefehl gegen Ex-Sternekoch Der Angeklagte aus Nordfriesland hatte sich im Vorjahr einer Festnahme in Niebüll widersetzt. Dabei war er auf einen Polizisten losge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.