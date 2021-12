Landtagsvizepräsidentin : Aminata Toure „predigt“ bei politischer Andacht in der Karlumer Kirche

Kurz nach der Premiere der als Veranstaltungsreihe gedachten politischen Andacht vor knapp zwei Jahren begann die Corona-Pandemie. Deshalb war die Predigt Anfang dieses Jahres ausgefallen.

Karlum | Landtagsvizepräsidentin Aminata Toure ist prominenter Gast bei der politischen Neujahrsandacht in der Karlumer Kirche am Sonnabend, 15. Januar 2022, um 17 Uhr. Jahreslosung im Blick Bei der politischen Andacht zum neuen Jahr sollen Personen in politischer und gesellschaftlicher Verantwortung zur aktuellen Jahreslosung predigen, teilte der Freund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.