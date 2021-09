Tag des Wanderns : Auf dem Rundwanderweg in Leck: Warum Bewegung an der frischen Luft glücklich macht

Am 17. September ist Tag des Wanderns: Wir waren unterwegs auf dem Rundwanderweg in Leck mit Gemeindemanagerin Sabine Schwarz. Die hat ein Ziel: Sie will 500 Kilometer in einem Jahr laufen.

Leck | Irgendwann ist Sabine Schwarz einfach losgegangen. Zum Jahreswechsel hatte Lecks Gemeindemanagerin beschlossen, dass sie sich mehr bewegen möchte. „Anfangs dachte ich schon bei kurzen Strecken: Das schaffst du nie!“ Doch sie belehrte sich selbst eines Besseren – denn hier begann buchstäblich alles mit dem ersten Schritt, dem viele weitere folgen so...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.