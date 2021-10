Am Donnerstag und Freitag : Tempolimit und Ampelregelung: Straßenbauarbeiten in Enge-Sande und in Dagebüll

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein will in den nächsten Tagen die beschädigte Fahrbahn der Landesstraße 4 ausbessern. Auch in der Gemeinde Dagebüll gibt es Behinderungen.

Südtondern | Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) bessert von Donnerstag, 28., bis Freitag, 29. Oktober, die beschädigte Fahrbahn der Landesstraße 4 zwischen Soholm und Knorburg aus. Der Zeitraum ist für beide Tage von 8 bis etwa 17 Uhr festgesetzt, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Weiterlesen: Wollen die Niebüller eine autofrei...

