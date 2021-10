Preisunterschiede : So viel kosten Corona-Tests in Niebüll, Enge-Sande und Risum-Lindholm

Sieben Corona-Testzentren gibt es noch in Südtondern. Die Preise für einen Abstrich liegen zwischen 11,50 und 18 Euro.

Südtondern | Die Zahl der Stationen für Corona-Schnelltests in Südtondern ist deutlich zurückgegangen. In der Nordsee-Gemeinde Dagebüll beispielsweise gibt es keine Testmöglichkeit mehr. Das hat auch mit der Kostenpflicht, die seit diesem Montag gilt, zu tun. Wer einen Test braucht, um beispielsweise in ein Restaurant zu kommen, muss ab sofort selbst dafür blec...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.