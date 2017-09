88. Nordfriesisches Bundesschießen in Niebüll

von Redaktion Nordfriesland

Das Nordfriesische Schützenkorps Niebüll lädt vom 8. bis 10. September zum 88. Bundesschießen auf dem hauseigenen Schießstand ein. Erwartet werden Mitglieder der Vereine aus Husum, Wyk auf Föhr, Westerland und Bredstedt. Die Festfolge beginnt am Freitag mit der traditionellen Begrüßung und dem Empfang der Bundesmajestäten sowie der Eröffnung des Schießens um 14 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag wird das Schießen in allen Disziplinen für Einzel- und Mannschaftswertung fortgeführt. Nach der Delegiertenversammlung und dem Festumzug und Ausmarsch der Vereins- und Bundesmajestäten erfolgt am Sonntag gegen 17.30 Uhr die Proklamation der neuen Bundesmajestäten.Das Nordfriesische Schützenkorps freut sich auf einen fairen Wettstreit, schießsportliche Leistungen und Ehrungen.