80 Jahre alte Esche beschädigt: Gemeinde Achtrup erstattet Anzeige

Avatar_shz von Dorthe Arendt

13. September 2019, 17:21 Uhr

Achtrup | Seit rund 80 Jahren wächst sie am Spielplatz Birkenring an der Kirche – nun muss eine Esche voraussichtlich noch in diesem Herbst gefällt werden. „Bei diesem Baum wurde die Rinde rundherum in einer Höhe von zirka 40 Zentimetern entfernt. Angrenzende Bäume weisen auch entsprechende Spuren auf“, berichtete Erich Kruse, Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses, in der Sitzung der Achtruper Gemeindevertretung am Donnerstagabend.

„Dies ist ein typischer Fall von Vandalismus und Sachbeschädigung. Erich Kruse

„Das hat uns von der Gemeindevertretung sehr geärgert“, sagte Kruse. Die Rinde sei mutwillig entfernt worden, das Holz weise Schnitzereien auf. „Dies ist ein typischer Fall von Vandalismus und Sachbeschädigung. Die Gemeinde hat eine entsprechende Anzeige gegen unbekannt bei der Polizei gestellt“, berichtete Kruse weiter.

Handeln, bevor etwas passiert

Von der Polizei sei der Schaden auf rund 15.000 Euro geschätzt worden: „Das ist ein derartiger Baum in diesem Alter und dieser Größe offenbar wert.“ Eine Expertin von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Nordfriesland habe sich die beschädigte Esche angesehen.

Sie habe empfohlen, den Baum im Herbst zu fällen, „weil er mitten im Spielbereich steht und abgängig ist. Das heißt: Er wird bald beginnen, Äste zu werfen. Da gilt es zu handeln, bevor etwas passiert“, so Kruse.