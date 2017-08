„75 – und noch jung und knackig“

vergrößern 1 von 1 Foto: kausch 1 von 1

Die Kaffeetafel war reichlich gedeckt und der Saal am Gerätehaus vollbesetzt – trotz schlechten Wetters herrschte gute Stimmung bei allen Anwesenden: Die freiwillige Feuerwehr Lütjenhorn feierte am Wochenende ihr 75-jähriges Bestehen.

Nach der Begrüßung durch Wehrführer Manfred Nickel folgte ein Rückblick auf die 75-jährige Geschichte der Feuerwehr Lütjenhorn, die am ersten September 1942 gegründet worden ist. Da Krieg herrschte und die meisten jungen Männer nicht vor Ort waren, wurde die Wehr zunächst durch Frauen aufgestockt. Mit 3300 Reichsmark kaufte man die Erstausstattung und fortan konnte sich die Lütjenhorner Feuerwehr stetig erweitern, sei es durch den Bau des ersten Feuerwehrhauses 1956 oder die Errichtung eines Gerätehauses 1963. Lächelnd erzählte Wehrführer Nickel von der Anschaffung des ersten Feuerwehrwagens in Form eines Ford Transit im Jahre 1964.

Nickel trägt seit 2004 den Titel des Wehrführers und betonte in seinen Ausführungen vor allem die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarwehren. Außerdem wies er auf den Teamgeist der Lütjenhorner Feuerwehrmitglieder hin: „Unser Miteinander geht weit über das gemeinsame Feuerlöschen hinaus: Kameradschaftsabende, zwölf Einsatzübungen pro Jahr mit anschließendem Grillen und enge Freundschaften machen unseren Verein aus.“ 22 aktive Feuerwehrmänner und -frauen, sowie ein Reservist und sechs Ehrenmitglieder zähle die Mannschaft, so Nickel. Besonders stolz sei er auf die stetige Verbesserung des Atemschutzes, an dem seit 2003 gearbeitet und geübt wird.

Achtrups Bürgermeister Uwe Matthiesen fand ausschließlich positive Worte in seiner Ansprache: „Ich gratuliere einer schlagkräftigen Feuerwehr mit vielen jungen Leuten!“ Matthiesen freute sich, stets voller Gastfreundschaft begrüßt zu werden und lobte die guten Taten der Feuerwehr, auf die man in puncto Feuerbekämpfung und Katastrophenschutz immer zählen könne.

Kreiswehrführer Christian Albertsen und Amtswehrführer Oliver Jacobsen schlossen sich den Gratulationen an und wiesen in ihren Reden vor allem auf den Wandel der Gesellschaft hin, mit dem ein Mangel an jungen Feuerwehrmännern und -frauen auf dem Land einhergehe. Deswegen sei es wichtig, die Lebensbedingungen samt Arbeitsplätzen und Freizeitmöglichkeiten in kleineren Ortschaften auch für die junge Generation attraktiv zu gestalten. Darüber hinaus lobten beide ebenfalls die gute Zusammenarbeit zwischen den Nachbarwehren. „Das schöne Miteinander ist geblieben“, betonte Amtswehrführer Jacobsen. Vor allem in den ländlichen Regionen sei diese Zusammenarbeit äußerst wichtig, da bei Großeinsätzen Unterstützung aus den Nachbarorten unbedingt gefordert sei, so der Amtswehrführer.

Kreiswehrführer Albertsen wies darauf hin, dass lediglich drei Prozent der Nordfriesen Mitglieder in der Feuerwehr seien und appellierte dafür umso mehr und voller Lob an die Lütjenhorner Feuerwehr, ihre gute Arbeit genauso weiterzuführen wie in der Vergangenheit. „Die freiwillige Feuerwehr Lütjenhorn ist trotz des 75-jährigen Bestehens noch eine der jungen und knackigen Wehren!“, sagte Albertsen und wünschte alles Gute für die Zukunft.

Im Anschluss feierten die Gäste und Feuerwehrmitglieder bei Kaffee und reichlich Kuchen das langjährige Bestehen. Am Abend schloss das Fest mit einer Grillfeier und einem positiven Blick des Wehrführers Nickel in die Zukunft: „Wir sind nicht auf einem guten Weg, sondern vielmehr auf einem einwandfreien Stand!“





von Lea Sarah Albert

erstellt am 22.Aug.2017 | 10:59 Uhr