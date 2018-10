Seltenes Ehejubiläum in Niebüll : 70 Jahre verheiratet

von shz.de

16. Oktober 2018, 17:28 Uhr

Als Karl-Heinz und Anne-Ilse Burghardt heirateten, war der Zweite Weltkrieg gerade vorüber. Das Paar war damals 20 beziehungsweise 23 Jahre alt – ein junges Glück, das bis zum heutigen Tag gehalten hat.

Kennengelernt haben sie sich beim Tanz in Hanerau-Hademarschen; dort heirateten sie auch genau vor 70 Jahren. Der lange Zeit in Niebüll tätige Kommunalbeamte zog mit seiner Frau und den vier Kindern Stück für Stück die Westküste hoch – von Brunsbüttel bis nach Ladelund. Erst arbeitete er beim Zoll, dann in Leck bei der Standortverwaltung. Als Wohnort wurde Klixbüll erwählt, als Zuverdienst ein Hühnerhof gegründet.

Karl-Heinz Burghardt engagierte sich lange Jahre in der Klixbüller Gemeindevertretung. Es gab viel zu tun, auch für die Kinder. Sohn Thorsten, der Jüngste der Kinder, der als Physiotherapeut in Langenhorn lebt und auf Sylt arbeitet, kann sich noch gut daran erinnern – wie auch die anderen weit verstreut lebenden Geschwister: In München lebt die Tochter, Dr. Kirsten Burghardt; während Sohn Rüdiger sein Café in Grömitz bewirtschaftet. Der zweitälteste Birger Burghardt arbeitet in Leck als Steuerberater.

Zum Hofleben gehörten neben den vielen Hühnern natürlich Hunde – ein Hobby das blieb, denn später reiste ein Terrier sogar mit. Die Burghardts waren bereits frühzeitig reiselustig; so ging es für alle nach Bodenmais – am Tag der Mondlandung im Jahr 1969.

Nach der Pensionierung startete das Paar noch einmal neu durch; man eröffnete in St. Peter-Ording eine Pension mit angeschlossener medizinischer Fußpflege. Einige Jahre später lockte das Abenteuer. Mit 69 Jahren machte der in Aachen und Duisburg aufgewachsene Rheinländer noch den Lkw-Führerschein. Dann ging die Reise mit einem Zehn-Tonner-Wohnmobil Jahre lang kreuz und quer durch Europa. Vom Nordkap bis Sizilien oder Portugal.

Das Wohnmobil hatten die Burghardts über zehn Jahre, haben zwei Jahre fest darin gelebt. Unter anderem waren sie während der Expo in Hannover am Nordcap und wurden laut Erzählungen von Anne-Ilse Burghardt per Videokonferenzschaltung zeitgleich mit Bewohnern vom Nordcap, die auf der Expo waren, interviewt. Die letzte große Reise führte das Ehepaar 2008 nach Kanada.

Anne-Ilse entdeckte ihre Leidenschaft für das Schreiben und schrieb neben vielen Tagebüchern über „Der Weltkrieg aus Sicht eines Kindes“, einen eindrucksvollen Zeitzeugenbericht. Dort wird das Leben auf einem Bauernhof in der Nähe von Hanerau-Hademarschen lebendig. In Ladelund hat das Paar von 2015 bis zum Einzug ins Seniorenheim in der DRK Wohnanlage für betreutes Wohnen gelebt, weil sie in der Nähe der Söhne Birger und Thorsten sein wollten.

Seit Anfang 2017 leben die Burghardts im Friesischen Wohnpark und fühlen sich dort gut umsorgt.