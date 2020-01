Niebüller Etat 2020 : 7,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen

Die Stadtvertretung hat am Donnerstag den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen.

31. Januar 2020, 15:18 Uhr

Niebüll | Die Stadtvertretung hat am Donnerstag den Haushalt für das laufende Jahr beschlossen. Er umfasst im Ergebnisplan rund 24,4 Millionen Euro bei den Einnahmen und gut 23,5 Millionen Euro bei den Ausgaben. Daraus ergibt sich ein Jahresüberschuss von rund 870.000 Euro, berichtete der neue Kämmerer Michael Bruch.

Im Finanzplan ergibt sich ein Plus von 2,6 Millionen Euro, die in die geplanten Investitionen fließen. Allein für Baumaßnahmen sind in diesem Jahr rund 7,5 Millionen Euro vorgesehen.

So verschlingen etwa die Erneuerung von Hans-Momsen-Straße und Tondernstraße 630.000, die Erweiterung des Gewerbegebiets Ost weitere 650.000 Euro. Der Sitzungssaal des Rathauses wird für 632.000 Euro unter anderem barrierefrei umgebaut, in die Stadthalle werden 500.000 Euro investiert. Sie erhält eine neue Lüftungsanlage.

Die Stadt erhält keine Schlüsselzuweisungen. Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen, die Schulden sollen Ende des Jahres bei 4,53 Millionen Euro liegen.

Die Bewertungen des Zahlenwerks fielen durchweg positiv aus. Der Haushalt werde den Herausforderungen einer ständig wachsenden Stadt, aber auch den wirtschaftlichen und konjunkturellen Anforderungen, in vollem Umfang gerecht, sagte CDU-Fraktionschef Bernd Neumann. Er hob etwa die Ausgaben für die Digitalisierung in den Schulen hervor, oder aber den Betrag von über zwei Millionen Euro für die Kinderbetreuung. „Das ist gut angelegtes Geld“, sagte der erste stellvertretende Bürgermeister.

Thomas Uerschels sprach mit Blick auf das Haushaltsvolumen von einer „gewaltigen Zahl“. Mit der Gründung des Sonderausschusses Masterplan habe die Stadtvertretung die Grundlage dafür gelegt, dass aktuelle Ziele für die Stadtentwicklung gesetzt würden, so der SPD-Fraktionsvorsitzende.

Mit Blick auf die konkreten Vorhaben beklagte Uerschels, dass bei der Sanierung der Hoyerstraße kein separater Fußweg vorgesehen sei. „Wir hoffen aber sehr, dass die Hoyerstraße in gesamter Länge zur Tempo-30-Zone werden kann.“ Die Sportstätten seien zum Teil in die Jahre gekommen, Die SPD begrüße den Neubau beim TSV Rot-Weiß Niebüll. Der Haushaltsplan 2020 enthält diesbezüglich nur sogenannte Verpflichtungserklärungen. Die Ausgaben für das Vereinsheim sind in den Jahren 2021 bis 2023 vorgesehen.

Sebastian Loske (SSW) forderte Fortschritte bei der Wohnraumsituation. Ebenso wie Reinhard Abel (FDP) wies Loske auf die Bedeutung des Masterplans hin. Abel würdigte zudem das Zustandekommen der Müllsatzung.