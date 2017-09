Familienbildungsstätte stellt neue Kurse Vor : 60 Kurse für die ganze Familie: von Sport bis Kochen lernen

vergrößern 1 von 1 1 von 1

26.Sep.2017

Niebüll | Die Evangelische Familienbildungsstätte (FBS), die zum Diakonischen Werk Südtondern gehört, hat in ihrem neuen Programmheft das Kursangebot 2017/18 vorgestellt.

Kornelia Klawonn-Domin, Leiterin der FBS, kann sich nicht beklagen. Sie erklärt, dass das Haus der Familie ein offenes Haus für jedermann ist. „Das gilt für alle – wir haben vom Baby bis zum älteren Menschen alle Altersgruppen hier zu Gast“, sagt sie. Denn mit der Einladung sind grundsätzlich alle Menschen gemeint. Pro Woche kommen rund 600 kleine und große Menschen ins Haus, um Kurse, Vorträge oder Treffs zu besuchen. Das in einer Höhe von 4000 Stück aufgelegte Programmheft bietet „für jeden etwas“; es ist ab sofort in öffentlichen Einrichtungen in Niebüll und Umland zu finden.

Das Standard-Programm dreht sich um Familie, Erziehung, Bildung, Gesundheit, Freizeit, Gesellschaft und Begegnung. In der Familienbildungsstätte kann man Kochen lernen, Ängste überwinden, sein Smartphone näher kennenlernen oder sich ins Ehrenamt hineindenken lernen. Gesundheit ist ebenfalls angesagt: Schon morgens kommen die über 70-Jährigen zur Fitnessgymnastik, während sich die Kleinen im Hallenbad zur Wassergewöhnung treffen. Neu im Angebot der FBS sind Malen für Familien mit Sandra Mittendorf, Nähen für Erwachsene, ein offenes Angebot für Väter und Großväter, ein Spielkreis in Süderlügum, Bogenschießen sowie ein Zauberworkshop für die ganze Familie. „Die FBS sucht grundsätzlich neue Kursleiterinnen“, erläutert Kornelia Klawonn-Domin. Insgesamt werden derezit über 60 Kurse angeboten. Spannend sind auch die Vorträge wie „

Angebote gibt es auch im Umland, die Kursgebühren sind unterschiedlich hoch. Für Kinderbetreuung während der Kurse wird eine besondere Gebühr erhoben. In speziellen Härtefällen gibt es eine Ermäßigung. Hier greift der Freundeskreis der Familienbildungsstätte ein, um all jene zu unterstützen, denen die Teilnahme aus finanziellen Gründen nicht möglich ist.