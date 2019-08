60 Jahre Bundeswehr: „Wir sind bereit“

von Dorthe Arendt

15. August 2019, 16:35 Uhr

Leck | Das Bataillon Elektronische Kampfführung feiert das 60-jährige Bestehen der Bundeswehr in Leck und Stadum auf dem Flugplatz in Leck und meldet: „Wir sind bereit! Für den Tag der offenen Tür ist alles aufgebaut. “ Ab 9 Uhr öffnen sich die Tore des Flugplatzes Leck am kommenden Sonnabend, 17. August. Um 10 Uhr werden in Anwesenheit von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther zehn Soldaten in ihre jeweiligen Auslandseinsätze nach Mali, Afghanistan und den Irak mit einem öffentlichen Appell verabschiedet. Ab 11.30 Uhr fällt der Startschuss für einen Tag rund um die Bundeswehr der Region, unter anderem zeigen Soldaten, wie bei der Bundeswehr gepanzerte Fahrzeuge gewartet werden. „Jetzt muss nur noch das Wetter passen“, sind sich die Verantwortlichen einig.