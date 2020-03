50.000 Euro Schaden: Brand in Einfamilienhaus in Leck

Avatar_shz von Dorthe Arendt

15. März 2020, 16:00 Uhr

LECK | Am Freitagabend hat es in einem Einfamilienhaus in der Straße Heisterkampf gebrannt. Der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Leck, Tobias Kaim, schätzte den Schaden auf rund 50.000 Euro.

Die Familie mit drei Kindern hatte das Feuer in ihrer Küche gegen 21.30 Uhr bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und sich selbst in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr rückte mit 22 Frauen und Männern sowie einem Kommandowagen und zwei Löschfahrzeugen an.

„Wir sahen schon den Rauch und die offenen Flammen aus dem Dach kommen“, sagte Einsatzleiter Tobias Kaim. Das Feuer sei im Bereich des Herdes in der Küche ausgebrochen, hieß es weiter. Ob gerade Essen gekocht wurde, konnte der Einsatzleiter nicht sagen: „Aber es standen viele Töpfe auf der Herdplatte“.



Haus ist unbewohnbar





Tobias Kaim geht von einer unbekannten Brandursache aus, die Bewohner vermuten einen technischen Defekt. Das Feuer sei durch die Dunstabzugshaube und das Abluftrohr in den Dachstuhl gelangt, erläuterte der Wehrführer. Durch die Hitzeentwicklung habe die Isolierung gekokelt und es habe angefangen, leicht zu brennen.

Dank des schnellen Eingriffs der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Das dauerte lediglich eine halbe Stunde. Der Einsatz erforderte eine weitere Stunde für das Aufräumen und Belüften des Wohngebäudes.

„Das Haus ist durch den Brandrauch und den Wasserschaden unbewohnbar“, erklärte der Einsatzleiter. Wo die Familie noch an diesem Abend Zuflucht gefunden habe, wusste er nicht. Vor Ort waren ebenfalls die Polizei Leck, der Rettungsdienst Nordfriesland und die Kripo. Sie wird die Brandursache ermitteln.