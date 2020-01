SERVICE CLUBS IN SÜDTONDERN : 4500 Euro für Schulprojekte

Grundschule in Leck und die Friedrich-Paulsen-Schule in Niebüll profitieren vom Punschverkauf auf den Weihnachtsmärkten.

21. Januar 2020, 16:37 Uhr

niebüll | Ganz offenbar hat der Punsch der drei Serviceclubs auf den Weihnachtsmärkten in Niebüll und Leck den Besuchern wieder einmal zugesagt.

4500 Euro Gewinn schütteten der Lions Club, der Round Table und der Ladies Circle nach dem Kassensturz nun an zwei Projekte aus. 1500 Euro gehen an das Schulprojekt „Stark in den Tag“ an der Grundschule zur Linde in Leck. 3000 Euro erhält die Friedrich-Paulsen- Schule (FPS) für ihr Projekt der Einrichtung einer „Bläserklasse“.

Gesundes Frühstück

Das Projekt „Stark in den Tag“ der Grundschule an der Linde in Leck bietet Kindern zwei Mal pro Woche ein leckeres Frühstücksbüffet. Immer wieder kommen Mädchen und Jungen ohne Frühstück in die Schule. Ihre Konzentration ist dadurch unzureichend, sie klagen häufig über Bauchschmerzen, Übelkeit und Schwindel. „Zu einem guten Start in den Tag gehört ein gesundes Frühstück in angenehmer Atmosphäre“, sagt Stefanie Snoppek vom Ladies Circle.

„Etliche engagierte Frauen und Männer aus Klixbüll und Leck beteiligen sich ehrenamtlich an der Umsetzung dieses allein durch Spenden finanzierten Frühstücksangebots in der Grundschule an der Linde. Da helfen wir doch gern“, betonte sie. Mit der Spende in Höhe von 1500 Euro wird das Frühstücksbüffet den Angaben zufolge auch für die nächsten 18 Monate sichergestellt.

Bläserklasse

Die Friedrich-Paulsen-Schule (FPS) wird mit der Spende in Höhe von 3000 Euro in die Lage versetzt, ihren Plan zur Einrichtung einer Bläserklasse vom nächsten Schuljahr an in einer fünften Klasse zu verwirklichen. „In Kooperation mit vier Lehrern der Kreismusikschule wird den Schülern dieser Klasse die Möglichkeit gegeben, im Rahmen des Schulunterrichts ein Instrument zu erlernen“, informiert Schulleiter Eckhard Kruse die Vertreter der drei Serviceclubs.

„Posaune, Trompete, Saxophon, Querflöte und Schlagzeug werden die Instrumente sein. Wir wollen die Eltern unserer künftigen Schülerinnen und Schüler rechtzeitig über diese neue Klassenform unterrichten. Schon ab der zweiten Unterrichtsstunde sollen die Mädchen und Jungen gemeinsam Musik machen, ohne das der Unterrichtsstoff der übrigen Fächer vernachlässigt wird.

Big Band

Nach zwei Jahren erfolgreicher Ausbildung könnten die Jugendlichen dann ab der siebten Klasse in unserer Big Band spielen und gegebenenfalls auch öffentlich auftreten.“