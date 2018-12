44 Jahre als Feuerwehrmann aktiv im Einsatz

Besondere Auszeichnung bei der Jahresversammlung der Kameraden Oster-Schnatebüll/Klintum

von shz.de

14. Dezember 2018, 15:24 Uhr

Ein unspektakuläres Jahr liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Oster-Schnatebüll/Klintum. Es blieb glücklicherweise bei der Bekämpfung eines brennenden Grünstreifens in der Sommerhitze. Ein weiterer Einsatz konnte Sekunden vor dem Ausrücken abgebrochen werden.

Die Hände in den Schoß legten die Feuerwehrfrauen und –männer dennoch nicht. Dienstabende, Reinigungs- und Hydrantendienste standen ebenso auf dem Programm wie Brandschutzaufklärung. Atemschutzträger und Sprechfunker übten, drei Personen bildeten sich bei Lehrgängen weiter. „Das waren nur wenige, aber das lag daran, dass wir keine Lehrgangsplätze bekamen“, begründete Wehrführer Peter C. Herrmannsen. Diese Tatsache schlug sich natürlich auf die Beförderungen nieder – es gab keine.

Eine Ehrung erfuhren Jan Ketelsen und Carsten Brodersen. Sie erhielten Bandschnallen für 30-jährige beziehungsweise 20-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr. In Anerkennung für 44 Jahre aktiven Dienst nahm Dieter Keirat Urkunden, Blumen und Geschenk in Empfang. In dieser Zeit war er zwölf Jahre Kassenwart und sechs Jahre Jugendwart. Nun wurde der Löschmeister zum Ehrenmitglied ernannt. Sehr flott gingen die Wahlen über die Bühne: Heinrich Johannsen bleibt Schriftwart, Jörn-Jess Steensen Sicherheitsbeauftragter und Jan Ketelsen der stellvertretende Gruppenführer der 2. Gruppe. Keine großen Veränderungen gab es in der Mitgliederstatistik. In der aktiven Wehr leisten 25 Männer und elf Frauen ihren Dienst, in der Reserve-Abteilung werden drei Leute gezählt. Die Ehrenabteilung ist mit zwölf Mitgliedern gut bestückt, in der Jugendwehr lassen sich zwölf Jungen und drei Mädchen ausbilden. Außerdem werden 64 Förderer gelistet.

Peter Chr. Herrmannsen schickte seinen Dank insbesondere an die Gemeinde Leck, das Amt Südtondern und nicht zuletzt an den neuen „Event-Manager“ Martin Ochmann. Der Festausschussvorsitzende habe seine Arbeit prima bewältigt, hieß es. Dadurch konnten die Feuerwehrleute einmal mehr ihr Geschick auf gesellschaftlichem Parkett beweisen. „Ich weiß, dass alle ganz viel ehrenamtliche Arbeit leisten. Dafür kann ich nicht genug Danke sagen“, würdigte Bürgermeister Andreas Deidert den engagierten Einsatz der Uniformierten. Lobende Worte hatten ebenfalls der stellvertretende Amtswehrführer Andreas Schley und Lecks Wehrführer Tobias Kaim mitgebracht.