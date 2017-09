Kreis Nordfriesland : 42-Jähriger stirbt bei Unfall auf der L291 nahe Ladelund

von shz.de

erstellt am 12.Sep.2017 | 11:41 Uhr

Ladelund | Bei einem Unfall auf der Grenzstraße zwischen Ladelund und Pepersmark im Kreis Nordfriesland ist am Dienstag ein 42-Jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Beteiligt an dem Zusammenstoß waren ein Lastwagen und ein Auto, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion in Flensburg.

Gegen 10 Uhr war ein mit Steinen beladener Baustoff-Lastwagen auf der L291 Richtung Süderlügum unterwegs. Im Bereich einer Kurve Höhe Ladelund kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, der vermutlich in den Gegenverkehr geraten war. Der Lastwagenfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Autos verstarb noch an der Unfallstelle. Sein Auto blieb völlig zerstört auf der Straße stehen. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Während der Bergung des Lasters war die Straße am Mittag voll gesperrt.

