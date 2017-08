Jubiläum : 40 Jahre im Betrieb: In der Süßwaren-Abteilung fing es an

vergrößern 1 von 1 Foto: cw 1 von 1

Aventoft | Heute kann der Niebüller Ernst-Richard Knoop (62) auf eine 40-jährige Betriebszugehörigkeit beim Calle Grenzmarkt im Aventofter Ortsteil Rosenkranz zurückblicken. Genau genommen ist er bei Calle nur in den letzten gut drei Jahren beschäftigt gewesen, es war aber stets derselbe Laden, damals noch Vivo-Markt, in dem er am 1. September 1977 bei der Kauffrau Karen Bruhn zunächst in der Süßwarenabteilung begann. Weitere Firmennachfolger waren dann Peter Radtke-Kußerow und Köbmandsgarden.

Gelernt hatte der verheiratete Jubilar einst Kraftfahrzeugmechaniker, aber danach in verschiedenen Supermärkten gearbeitet, um schließlich nach Beendigung seiner Wehrpflichtzeit bei der Bundeswehr im Aventofter Grenzhandel zu landen, zunächst bei der Firma Sonja & Wolfgang und vor seinem Start in Rosenkranz einen Monat bei Kaufmann Armin Bruhn. „Es war besonders früher oft harte Arbeit, da die Waren-Paletten per Hand umgeladen werden mussten und erst später Hubwagen sowie Gabelstapler folgten“, so Ernst-Richard Knoop.

Heute hat er sich zum Weinspezialisten in dem Grenzmarkt entwickelt. Er ist dort für den Einkauf, das Lager und spezielle Kundeberatung auf dem Gebiet tätig. Nicht nur bei seinen Kolleginnen und Kollegen genießt er ein hohes Ansehen, sondern auch in der Geschäftsleitung. Das wird auch daraus deutlich, dass der zum dänischen Familien-Konzern Fleggaard gehörende Calle-Grenzmarkt heute Abend im Landgasthof Fegetasch in Neukirchen eine große Feier für ihren Jubilar ausrichtet. Dort werden nicht nur der Geschäftsführer Kim Ebbesen und Personalleiter Rolf Stapelfeldt anwesend sein, sondern auch die früheren Chefs, Kollegen, Familie, Nachbarn und Freunde von Ernst-Richard Knoop.







von Hans-Werner Christiansen

erstellt am 01.Sep.2017 | 02:30 Uhr