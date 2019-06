40 Jahre: Blaue Jungs in Feierstimmung

Was 1979 aus einer Bierlaune heraus begann, feiert am 7. Juli mit einer großen öffentlichen Veranstaltung in Emmelsbüll-Horsbüll Jubiläum

28. Juni 2019, 13:16 Uhr

Emmelsbüll-Horsbüll |

Im November 1979 wurde nach einer Feuerwehrübung aus einer Bierlaune heraus der Feuerwehrchor „Blaue Jungs“ in Emmelsbüll als reiner Männergesangverein mit neun aktiven Feuerwehrleuten von Frieder (Fiete) Ipsen gegründet. Dieser ist mit seinen nunmehr 40 Jahren der älteste Feuerwehrchor Nordfrieslands, wie die gute Seele der Jungs und 1997 von ihnen zur „Chormutter“ gewählte Ingrid Petersen erklärte.

Nach und nach wurde der Chor mit weiteren Sängern und auch passiven Mitgliedern aufgefüllt. Fiete Ipsen war bis zu seinem plötzlichen Tod 2005 auch der erste Dirigent. Fritz Jessen wurde für zwei Jahre sein Nachfolger, bevor Jorgo Lorkowski das Amt bis 2014 ausführte.

Zwischendurch dirigierte Volker Christiansen den Chor und seit Anfang des Jahres ist Stefan Dolata musikalischer Leiter, nachdem er ein Jahr lang Musikunterricht bei Volker Ranscht bekommen hatte. Als Chorleiter wirkte bis 2014 der frühere Bürgermeister Günther Carstensen. Danach leitete Bernd Böge die Sänger, bevor Paul Niekel Anfang 2019 das Ruder übernahm.

Zum ersten Übungsabend trafen sich die sangesfreudigen Blauröcke seinerzeit im alten Feuerwehrhaus. Schon wenige Monate später folgte der erste öffentliche Auftritt beim Emmelsbüller Feuersehrfest in Klüvers Gasthof, der gleich zum großen Erfolg wurde, wie es in der Chronik heißt.



Erste Lieder: „Blaue Jungs“ und „Lilli Marleen“





Die ersten Lieder, die damals gesungen wurden waren treffenderweise „Blaue Jungs“ und Lilli Marleen mit Trompetensolo von Fritz Jessen. Im Laufe der Jahre folgten zahlreiche weitere Auftritte in der Region und mittlerweile sind die „Blauen Jungs“ nicht mehr aus dem kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll wegzudenken.

Immer wieder der Chor gerne für hohe Geburtstage, Hochzeiten oder sonstige Familienfest gebucht. Auftritte beim Liederabend 1985 beim Zeltfest in Dagebüll mit der Gruppe „Goodewind“ , beim Schafmarkt im dänischen Hoyer, den Husumer Hafentagen, zu den Muscheltagen auf Föhr waren weitere Stationen des Chores.

Im Jahre 2000 weilten die „Blauen Jungs“ erstmals im bayrischen Unteregg. Mit diesem Ort verbindet die Gemeinde eine besondere Freundschaft. Weitere Auftritte mit Gegenbesuchen folgten im Laufe der Jahre.

Nach Auflösung der „Klanxbüller Liederfreunde“ im vergangenen Jahr stießen von dort einige Sänger zu den „Blauen Jungs“ dazu. Herbert Feddersen ist auch heute noch als aktiver Sänger als einziges Gründungsmitglied dabei. 1980 kam Kurt Petersen, Ehemann der Chormutter, von der Horsbüller Wehr dazu und ist auch heute noch im Chor aktiv.

Derzeit gehören den „Blauen Jungs“ 19 aktive Sänger und drei Instrumental-Musiker mit Akkordeon und Keyboard an, mit Gitta Lelonek auch eine Dame. Weitere Sänger und Musiker sind jederzeit willkommen, wie Chormutter Ingrid Petersen mitteilte. Geübt wird jeden zweiten Dienstag im Monat im Emmelsbüller Feuerwehrhaus.



Fest mit Gottesdienst, Musik und Mittagessen





Gefeiert wird das 40-jährige Bestehen mit einer großen öffentlichen Veranstaltung am Sonntag, 7. Juli, ab 10 Uhr auf dem „Hof Gaarde“ der Familie Petersen in der Diedersbüller Straße 14, mit Gottesdienst, Mittagessen und Kaffeetrinken. Neben den Gastgebern wirken in einem bunten Musikprogramm mit: Hornblower, Stedesander Seevagabunden, Kap-Horn-Sänger, Joyful-Voices, Westwind-Orchester sowie das Hoyeraner Frivillige Brandvårnsorkester aus Dänemark.