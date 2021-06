Mission Funklöcher stopfen : 40 Meter hoher Funkmast in Westre geplant

In Westre sollte sich der Handyempfang schon bald verbessern. Denn es gibt immer wieder Beschwerden, dass er schlecht ist.

Westre | Die Firma Telefonica plant, auf Westrer Gemeindegrund einen Funkmast aufzustellen. Das teilte Bürgermeister Peter Max Hansen in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung mit. Um das Handynetz zu verbessern, sei ein zusätzlicher Mast vonnöten, so Hansen. Weiterlesen: Bürgermeister Peter Max Hansen kündigt überraschend seinen Rücktritt an Die Firma hab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.