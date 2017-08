DGzRS-Wettbewerb : 39-Jährige testet Leben als Seenotretter

vergrößern 1 von 1 Foto: DGzRS 1 von 1

Enge-Sande | Voller Tatendrang erklomm Frauke Wengerowski in Enge-Sande die Jakobsleiter, probte die Ein-Mann-Rettung im Wasser und lernte den Umgang mit Rettungsinseln. Die 39-jährige war stolze Gewinnerin des Wettbewerbs „Werde Seenotretter für einen Tag“, der von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ausgeschrieben worden war.

Die Referentin für Personalmarketing schaffte es unter mehr als 300 Teilnehmern per Online-Abstimmung in die Top 10. Das hatte sie vor allem ihren Kollegen zu verdanken, die die Werbetrommel tatkräftig gerührt hatten. Die zehn Teilnehmer mit den meisten Stimmen kamen in einen Lostopf und bei der Ziehung vor gut zwei Wochen lag das Glück auf Wengerowskis Seite. „Ich erhielt den Anruf mit der Bekanntgabe meines Gewinns als ich gerade im Büro saß“, erzählte die freudige Siegerin. Sie sei zunächst sprachlos und danach überglücklich gewesen. Für Frauke Wengerowski war der Wettbewerbsgewinn ein lang ersehnter Traum: „Ich bin schon seit langem ein großer Fan der Seenotretter und ihrer Arbeit!“ Sie sei selbst schon Jahre lang Förderin der Seenotretter und fühle sich umso geehrter, die Arbeit persönlich erleben zu dürfen.

Bereits am Freitagabend reiste die gebürtige Wilhemshavenerin an, um direkt mit einer technischen Einführung in ihr Wochenende als Seenotretterin zu starten. Die genauen Sicherheitsvorkehrungen und Übungen seien sehr wichtig, damit am Tag an Bord des Seenotrettungskreuzers zu keiner Zeit Sicherheitslücken bestünden, so Projektleiterin Elke Leffers. Leffers ist für das Onlinemarketing der Seenotretter verantwortlich und hatte den Wettbewerb ins Leben gerufen. Sie freute sich sehr mit der Siegerin: „Man sieht in Fraukes strahlenden Augen, wie viel Freude ihr allein schon die Übungen bescheren.“

Normalerweise üben die Seenotretter für ihre Einsätze meist unter realen Bedingungen direkt an Bord auf der Nord- oder Ostsee. Die Truppe bestünde aus freiwilligen und hauptberuflichen Rettern, von denen am Sonnabend zehn für die Übungen Wengerowskis vor Ort seien, erklärte die Projektleiterin. Der Übungstag am Sonnabend begann mit dem Durchspielen von verschiedenen Szenarien, die sich auf See abspielen könnten. Das Ganze fand im Ausbildungszentrum von OffTEC in Enge-Sande statt. Im Wasserbecken erlebte Frauke Wengerowski die spannende Arbeit der Seenotretter unter nahezu realen Bedingungen. Mit kompletter Schutzmonitur samt Helm und Gummistiefeln, sowie den zehn anwesenden Seenotrettern wurden für die Siegerin verschiedene Situationen täuschend echt simuliert. So musste sie bei künstlich erzeugten, zwei Meter hohen Wellen, Dunkelheit und Nebel eine Person in Seenot retten und machte Bekanntschaft mit der Rettungsinsel und Jakobsleiter. „Zwischendurch habe ich beinahe vergessen, dass wir nur Übungen machen. Alles fühlte sich total real an“, so die adrenalingeladene Seenotretterin in spe.

Die Übungsstunden seien sehr anstrengend gewesen, aber auch unglaublich spannend und aufregend. Vor jeder Übung gab es eine genaue Einweisung durch Maritimtrainer René Plögert. Er erklärte die Übungsabläufe, wies auf mögliche Gefahren hin und teilte jedem der anwesenden Seenotretter seine Rolle zu. Die Sicherheit Frauke Wengerowskis und aller anderen Anwesenden stand dabei stets an erster Stelle, da die Übungsabläufe bei Fahrlässigkeit nicht ungefährlich seien, so der Maritimtrainer. Aufgrund der genauen Anweisungen fühlte sich Frauke Wengerowski immer in Sicherheit:„Ich habe keine Angst, aber gehörigen Respekt“, sagte sie und lachte aufgeregt.

Am Samstagabend ging es für die erschöpfte Siegerin nach Laboe. Dort kletterte sie an Bord des Seenotkreuzers Berlin, um die Tätigkeiten der Seenotretter für 24 Stunden ganz real erleben zu dürfen. An Bord ging es für Frauke Wengerowski erstmal in ihre Kammer, um ein paar verdiente Stunden Schlaf zu bekommen. Nach dem frühen Aufstehen am Sonntagmorgen, lernte sie den Alltag an Bord kennen und fuhr auf ihre erste Kontrollfahrt auf der Ostsee. Sogar einen echten Einsatz durfte die Wahlhamburgerin miterleben, als ein Segelboot mit Maschinenschaden Hilfe benötigte. Wengerowski konnte sich diesmal als Crewmitglied persönlich auf hoher See von der Teamarbeit der Seenotretter überzeugen.

Die Seenotretter der DGzRS sind zuständig für Such- und Rettungsdiente in den deutschen Gebieten der Nord- und Ostsee. Die 800 freiwilligen und 180 hauptberuflichen Seenotretter fahren jedes Jahr mehr als 2000 Einsätze mit 60 Seenotrettungskreuzern. Allein durch Spenden wird die Arbeit der Seenotretter finanziert, die mehr als 84 000 Menschen seit der Gründung 1865 retten konnten oder aus drohender Gefahr befreiten.

Durch ihre Aktivitäten als Wettbewerbsgewinnerin und Seenotretterin für einen Tag ist auch Frauke Wengerowski die Wichtigkeit der Aufgaben der Seenotretter noch stärker bewusst geworden. So zieht sie erschöpft, aber auch überglücklich ihr Resümee vom Seenotretter-Wochenende: „Meine Faszination für die Arbeit der Seenotretter ist noch einmal gestiegen, weil ich persönlich erfahren habe, wie viel Wissen, Engagement, Können und Herzblut jeder Einzelne jeden Tag zeigt.“