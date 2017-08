Spende : 36 Arbeitswesten für die Feuerwehr Langstoft

vergrößern 1 von 1 Foto: Prenzel 1 von 1

Die Freiwillige Feuerwehr in Niebüll-Langstoft ist ein Solitär in Südtondern. 1934 von 19 Langstofter Bürgern auf der Huk gegründet, gab es bald die ersten Einsätze. Oftmals mussten brennende Höfe gelöscht werden, die erste fahrbare Spritze wurde noch von einem Trecker gezogen. Erst 1962 bekam die Wehr ihr erstes Löschfahrzeug, einen alten Benz der Niebüller Wehr. Ein wunderschöner Klassiker mit Schnauze, der in bekannten Spielfilmen mitwirkte. Mit der persönlichen und technischen Grundausstattung durch die Stadt Niebüll sind die Langstofter sehr zufrieden. Für eine weitergehende Ausstattung wurde jetzt ein Sponsor gefunden. Der Niebüller Bürgerwindpark, vertreten durch die Geschäftsführer Ernst Nahnsen, Dierk Johannsen und Nommen Nommensen, überreichte der Freiwilligen Feuerwehr Langstoft, dem Wehrführer Uwe Hansen und seinem Stellvertreter Karl-Siegfried Paulsen, 36 Arbeitswesten. „Die sind gut erkennbar und bei jedem Einsatz tragbar“, erklären die beiden Feuerwehrmänner. Der Norm entsprechend, leicht und bequem überzuziehen, fehlten diese Westen noch im Repertoire. Jeder der 36 Feuerwehrleute ist also versorgt, auch das einzige weibliche Mitglied, Bente Johannsen. Im Schutzgebiet der FF Langstoft wohnen rund 1600 Menschen, oft werden die Kameraden von der Freiwilligen Feuerwehr Niebüll-Deezbüll dazugerufen.

Als Löschfahrzeug wird das Löschgruppenfahrzeug 8/6 (kurz: LF 8/6) benutzt. Es ist ein bei kleinen Feuerwehren – noch immer – verbreitetes Einsatzfahrzeug. Das Fahrzeug wurde sowohl mit Straßenantrieb, als auch mit Allradantrieb ausgeliefert. Seine Ausrüstung ist auf die Bekämpfung von Bränden ausgelegt – mit einer speziellen Beladung kann es zur erweiterten Brandbekämpfung, die dann auch eine Tragkraftspritze und eine dreiteilige Schiebleiter umfasst, oder mit einer Zusatzbeladung zur technischen Unfallhilfe bestückt werden.





erstellt am 16.Aug.2017 | 19:18 Uhr