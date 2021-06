336.000 Euro für Niebüll : Bund macht Geld für Fahrradstellplätze am Bahnhof locker

Für Fahrräder ist am Niebüller Bahnhof schon lange nicht mehr genügend Platz. Doch eine moderne Fahrrad-Abstellanlage kostet mehrere hunderttausend Euro – jetzt ist Abhilfe in Sicht.

Niebüll | Wer die Mobilitätswende will, muss die Voraussetzungen dafür schaffen. In Niebüll etwa will man die Bedingungen für Pendler verbessern, die mit dem Rad zum Bahnhof kommen. Weiterlesen: Niebüll will 200 zusätzliche Fahrrad-Stellplätze für Pendler schaffen Eine moderne Fahrrad-Abstellanlage kostet mehrere hunderttausend Euro. Jetzt gibt es eine Fö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.