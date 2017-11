Bauhof Risum-Lindholm : 30 Jahre im Dienst der Gemeinde

vergrößern 1 von 1 Foto: christiansen 1 von 1

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 04.Nov.2017 | 04:50 Uhr

Risum-Lindholm | Großer Bahnhof gestern im Bauhof der Grenzgemeinde Süderlügum: Nach 30 Jahren treuer Dienstzeit hatte der Leiter Rüdiger Petschat seinen letzten Arbeitstag und wurde im Kreise seiner Kollegen und Offiziellen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Genau genommen beginnt seine Rentenzeit erst am 1. Dezember, da jetzt erst einmal der Resturlaub ansteht.

Bürgermeister Christian Magnus Petersen dankte dem scheidenden Bauhofleiter für seine geleistete Arbeit. Rüdiger Petschat war seinerzeit als so genannter ABM-Arbeiter in Teilzeit in einem Zweier-Team in Süderlügum gestartet. Er wurde wenig später nicht nur als Vollzeitkraft übernommen, sondern auch gleichzeitig Bauhofleiter. Heute sind auf dem Bauhof vier Personen tätig. „Die Gemeinde ist in den letzten 30 Jahren stetig gewachsen und damit auch die Aufgaben für den Bauhof“, so Bürgermeister Petersen. Dazu gehören insbesondere die Pflege der Gemeinde-Grantwege in Eigenregie sowie die Überwachung der Kläranlage. Eingestellt worden war Rüdiger Petschat damals von Bürgermeister Paul Lerche und hat seitdem unter vier Bürgermeistern gearbeitet. Von zahlreichen Gemeindevertretern und Bürgern habe er sich oftmals Ratschläge anhören müssen, erklärte Bürgermeister Petersen und entlockte dem Geehrten ein Schmunzeln. Als äußeres Zeichen des Dankes überreichte er an Rüdiger Petschat ein Präsent sowie einen Blumenstrauß.

Auch Bürgermeister-Vorgänger Harro Hansen lobte mit kleinen Anekdoten seine 15-jährige Zusammenarbeit mit Rüdiger Petschat. Von den Arbeitskollegen gab es nicht nur einen großen Präsentkorb als Abschiedsgeschenk für ihren scheidenden Leiter, sondern sie hatten auch noch gut sichtbar vor dem Bauhof-Gelände ein Schild gebastelt mit der Aufschrift: „30 Jahre Bauhofleiter ab in die wohlverdiente Rente. Süderlügum sagt Danke!“ Mit einem zünftigen Frühstücksbüffet im Kreise der Kollegen und Offiziellen im Feuerwehrraum endete der letzte Arbeitstag von Rüdiger Petschat.